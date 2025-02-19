«Гиблая идея»: Путин не допустит контингент из натовских стран на своей территории – экс-депутат Рады

Тарас Стрельцов.  
19.02.2025 17:42
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Идея ввода миротворческих войск на Украину с самого начала была мертворождённой.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея ввода миротворческих войск на Украину с самого начала была мертворождённой. Об этом в...

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«Во-первых, ни одна европейская страна, по большому счёту, не согласилась на этот контингент. Ну, Франция, Британия, хотя Британия сразу сделала предупреждение, что готова рассматривать это только в случае согласия США. А все другие страны, у которых большие армии, в отличие от Британии, такие как Германия, Польша, Румыния – они промолчали. Румынию даже не пригласили в понедельник в Париж.

И в данном случае сложно себе представить согласие Путина на каком-то переговорном процессе на размещение войск НАТО вблизи российских границ, например, на линии фронта. Путин не согласится на присутствие войск НАТО на своей территории», – сказал Стецькив.

«Присутствие войск НАТО на территории Украины может быть только в случае, когда НАТО бы осмелилось стать союзником Украины в войне против России. Но до этого, к сожалению, сейчас как до неба.

А рассматривать вариант других миротворцев, например, китайских, индийских, пакистанских, с глобального Юга – это ещё более нереалистичная картина.

Поэтому к этой идее на сегодня надо относиться как к мертворождённой. Хотя, по большому счёту, украинцам было бы выгодно. Но Запад побоится прямого конфликта с Россией», – добавил украинский экс-депутат.

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