«Гиблая идея»: Путин не допустит контингент из натовских стран на своей территории – экс-депутат Рады

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Идея ввода миротворческих войск на Украину с самого начала была мертворождённой.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады пяти созывов, полевой командир «оранжевого» майдана Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, ни одна европейская страна, по большому счёту, не согласилась на этот контингент. Ну, Франция, Британия, хотя Британия сразу сделала предупреждение, что готова рассматривать это только в случае согласия США. А все другие страны, у которых большие армии, в отличие от Британии, такие как Германия, Польша, Румыния – они промолчали. Румынию даже не пригласили в понедельник в Париж. И в данном случае сложно себе представить согласие Путина на каком-то переговорном процессе на размещение войск НАТО вблизи российских границ, например, на линии фронта. Путин не согласится на присутствие войск НАТО на своей территории», – сказал Стецькив.