Российская армия готовится открыть новые участки фронта вдоль северных границ Украины. Проблема в том, что Киеву не хватает человеческих ресурсов уже в нынешней конфигурации линии боестолкновений.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россияне пытаются сейчас на определенных участках продвинуться вперед, захватить определенные населенные пункты, в том числе, у них дикая мечта все же дожать вопрос по Купянску. Они провели ротацию во многих подразделениях, которые были расположены на Сумском, на Харьковском направлениях, они готовят возможные наступательные действия как с территории Республики Беларусь, так с территории Черниговской, Сумской, Харьковских областей, так и по линии боестолкновения, где фронт уже долгое время стабилизировался», – заявил Кривонос.

Он жалуется на нехватку резервов.