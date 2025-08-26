Генерал ВСУ: На фронте уже не хватает людей, а русские готовят прорыв с новых направлений

26.08.2025
Российская армия готовится открыть новые участки фронта вдоль северных границ Украины. Проблема в том, что Киеву не хватает человеческих ресурсов уже в нынешней конфигурации линии боестолкновений.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россияне пытаются сейчас на определенных участках продвинуться вперед, захватить определенные населенные пункты, в том числе, у них дикая мечта все же дожать вопрос по Купянску.

Они провели ротацию во многих подразделениях, которые были расположены на Сумском, на Харьковском направлениях, они готовят возможные наступательные действия как с территории Республики Беларусь, так с территории Черниговской, Сумской, Харьковских областей, так и по линии боестолкновения, где фронт уже долгое время стабилизировался», – заявил Кривонос.

Он жалуется на нехватку резервов.

«Ситуация по Доброполью подсветила отсутствие не только сил и средств по переднему краю, и не только отсутствие контроля со стороны второй и третьей линии обороны, что касается просачивания определенных групп россиян вглубь нашей территории. Это – вопрос уже не к военным, а к тылу – именно они должны в нужном количестве подготовить мотивированных, обученных людей, чтобы укомплектовать нашу оборону».

