Не имеет значения, что говорит Дональд Трамп о поставках на Украину ракет «Томагавк».

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он призвал не зацикливаться на заявлениях Трампа о ракетах, отметив, что нужно говорить о реальных действиях.

«В политике побеждает только действие. Слово в политике имеет нулевой эффект», – сказал Портников.

При этом он считает, что у российского лидера Владимира Путина «есть реальные действия», которые выражаются в массированных бомбардировках украинской территории «с целью уничтожения ее военной и промышленной инфраструктуры».