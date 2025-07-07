Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Константиновка является одной из приоритетных целей российской армии на Донбассе, гарнизон ВСУ в городе находится в полу-окружении.

Об этом пишет New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сейчас Россия контролирует более двух третей Донецкой области. Но чтобы захватить остальную часть региона, ей нужно взять городские центры, которые всё ещё находятся под контролем Украины и жизненно важны для логистики ВСУ.

«Это делает Константиновку главной целью. Город является южными воротами в цепь городов, образующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в Донбассе. Если он падёт, то почти все города, расположенные севернее, окажутся в зоне досягаемости российских беспилотников. Это приблизит Москву к её давней цели — захвату всего Донбасса», – говорится в публикации.

Офицер с позывным «Макас» из запрещенного в РФ нацистского формирования «Азов» пожаловался американцам:

«Крайне сложно доставлять припасы, менять личный состав — да вообще что-либо делать».

«Украина готовится к последнему наступлению России на Константиновку, хотя боевые действия могут продолжаться ещё несколько месяцев. Вопрос в том, начнёт ли Москва лобовую атаку, как в Бахмуте в 2023 году, или попытается окружить город, чтобы вынудить украинцев отступить, повторив стратегию, которую она применила при взятии Авдеевки в прошлом году», – пишет газета.

Издание отмечает «возросшие возможности России по нанесению ударов с помощью беспилотников» – у русских появилось «преимущество, которого не было во время предыдущих атак».

«Раньше они могли поражать цели на расстоянии двух-трёх километров», то есть менее чем в двух милях, — сказал командир подразделения беспилотных аппаратов 93-й бригады, который попросил называть его только по имени — Александр. – Теперь они наносят удары каждые 10–20 минут на постоянной дистанции в 15 километров от линии фронта. Всё в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается».

ВСУшники жалуются на эффективность элитного БПЛА-подразделения русских «Рубикон», ранее отличившееся при зачистке Курской области от бандеровцев.

Издание уточняет, что «российские удары по Константиновке настолько часты, что украинские военные стараются вообще не выходить из подземных укрытий».