Французы: Украина – это конец для Евросоюза

Елена Острякова.  
05.02.2025 20:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Социология, Украина, Экономика коллапса


Большинство французов считает, что вступление Украины в ЕС — это «одна из самых глупых идей».

Об этом основатель и директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас заявил в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство французов считает, что вступление Украины в ЕС — это «одна из самых глупых...

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«Это не раскол, это сильное сопротивление французского общества, потому что это будет слишком дорого и означает конец французского сельского хозяйства. Это объединяет и левых, и правых.

Я думаю, что у Украины есть шанс стать кандидатом. Но это нерационально, потому что Украина не готова вступить в ЕС ни экономически, ни в плане управления страной, ни по уровню коррупции. Если Украина вступит в ЕС, это будет конец для Евросоюза», – сказал Бонифас.

При этом он подозревает, что Россия может быть заинтересована во вступлении Украины, потому что это ослабит ЕС.

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