Французское издание Le Monde убеждает своих читателей, что хоронить РФ раньше времени не стоит, а 2023 и 2024 годы были исключительно благополучными для российской экономики, несмотря на войну и санкции.

В таких оценках издание ссылается даже не только на официальные российские правительственные данные, но и на эмигрировавшего в 2016 году на Запад и признанного в самой РФ иноагентом российского экономиста Дмитрия Некрасова – бывшего советника экс-президента Дмитрия Медведева.

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Некрасов объясняет французским читателям, что военные действия и санкции не помешали экономике его страны, которая гораздо лучше других держав подготовлена к конфликту.

«Путин накопил гигантские резервы. В период с 2000 по 2021 год бюджет России в среднем имел профицит в размере 0,9 % от ВВП, что является удивительным достижением — эти средства были использованы для сокращения госдолга и создания резервных фондов. В то же время во Франции средний дефицит бюджета составлял 4% ВВП, а в США — 4,5%. Несмотря на увеличение военных расходов примерно на 3 или 4 % ВВП из-за военных действий, Россия закончила 2024 год с дефицитом всего в 1,7 % ВВП. Это по сравнению с 6,4 % в США и 5,8 % во Франции. В конце 2024 года госдолг России не превысит 18% ВВП, в то время как у Франции, страны, живущей в мире, он составляет более 110 %», – такие цифры приводятся в материале.

Одним словом, Россия вступила в военный конфликт, вооружившись таким бюджетом, что даже при значительно возросших расходах ей еще далеко до «обычных» финансовых проблем других крупных держав, – резюмирует Le Monde.

Неплохи дела России и во внешней торговле, если верить публикуемым французами данным. На протяжении десятилетий Россия экспортировала гораздо больше, чем импортировала. В период с 2000 по 2021 год положительное сальдо торгового баланса составляло в среднем 9 % ВВП, которое государство и олигархи хранили за границей.

«В условиях военного конфликта эта структура профицита позволила переориентировать производство: например, сталь стала меньше ориентироваться на экспорт, а больше — на боевые танки и строительство недвижимости», – отмечается в статье.

Официально Россия тратит на оборону менее 7 % своего ВВП. Даже с учетом скрытых расходов эта цифра составляет около 9 % или 9,5 %. Это сопоставимо с военными расходами Саудовской Аравии (9% за последние двадцать лет) или США в период холодной войны (8,5% с 1955 по 1975 год). Даже СССР тратил в три раза больше в пропорции к ВВП, пишет издание.

«Являются ли военные расходы негативным фактором для российской экономики? Нет: они остаются умеренными. Нынешние военные расходы России не являются препятствием для роста, и они ни в коем случае не приведут к экономическому коллапсу», – остужает Le Monde горячие антироссийские головы на Западе.

Скептики обвиняют российскую статистику в манипуляциях, оговариваются авторы материала.

«Некоторые цифры действительно вызывают сомнения. Но многие из них поддаются проверке. Например, к 2023 году в Москве открыто 29,6 километра метро и 171 километр линий наземных железных дорог. Это эквивалентно 15% линий парижского метро и 30 % жд-линий всего за один год! Это десятки новых станций. В 2024 году было решено построить эквивалент 10 % парижского метро. То, что эта работа не прекращалась во время военного конфликта, говорит о здоровье российской экономики. То же самое касается и жилья: в 2023 году было построено 110 миллионов квадратных метров — рекордный показатель, на 39 % больше, чем в среднем за предыдущие годы. Тот же рекорд касается дорог и мостов: в 2023 году по всей стране было уложено 188 миллионов квадратных метров асфальта. Это рекорд всех времен», – пишет газета.

Тем не менее, война все-таки оказывает негативное влияние на российскую экономику. Ее рост, скорее всего, замедлится из-за высоких процентных ставок и нехватки рабочих мест на рынке труда, прогнозирует газета.

«Но невозможно отрицать, что 2023 и 2024 годы останутся для российской экономики двумя исключительно благополучными годами. И это несмотря на санкции, которые оказывают гораздо меньшее влияние на российскую экономику, чем принято считать в западных столицах», – отмечают авторы.