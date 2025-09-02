Европейцы еще не отправили войска на Украину, но уже делят между собой командование

Между Англией и Францией будет устроено соревнование за то, кто же должен стать главным в контингенте европейских войск, отправленных на Украину.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил французский отставной полковник, военный эксперт Пир де Йонг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению офицера, тех войск, что Британия и Франция могли бы отправить на Украину, явно не хватит для обеспечения гарантий безопасности, но помимо этого между ними будет существовать конкуренция за главенство.

«Можно предположить, что французская армия способна выставить… 10 тысяч человек… Плюс 10 тысяч британцев — это всего лишь 20 тысяч. Что вы сделаете с 20 тысячами человек, стоящими перед границей протяженностью к тысячу километров?» – заявил де Йонг.

По его словам, между Лондоном и Парижем начнется конкуренция за то, кто именно будет командовать контингентом.

«Там будут летчики, там будет флот. У Европейского Союза нет системы командования. Так что будет своего рода соревнование, и мы находимся в прямом соревновании с англичанами…

Конечно, будет объединенный комитет начальников штабов, международный. Но мы не можем менять руководителей каждое утро, это невозможно.

Поэтому, как только лидер будет назначен, на мой взгляд, это должна быть Франция по причинам, связанным с ядерной областью, связанным с ее потенциалом, я думаю, мы можем это сделать», – сказал Йонг.

