Европейцы еще не отправили войска на Украину, но уже делят между собой командование

Между Англией и Францией будет устроено соревнование за то, кто же должен стать главным в контингенте европейских войск, отправленных на Украину.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил французский отставной полковник, военный эксперт Пир де Йонг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению офицера, тех войск, что Британия и Франция могли бы отправить на Украину, явно не хватит для обеспечения гарантий безопасности, но помимо этого между ними будет существовать конкуренция за главенство.

«Можно предположить, что французская армия способна выставить… 10 тысяч человек… Плюс 10 тысяч британцев — это всего лишь 20 тысяч. Что вы сделаете с 20 тысячами человек, стоящими перед границей протяженностью к тысячу километров?» – заявил де Йонг.

По его словам, между Лондоном и Парижем начнется конкуренция за то, кто именно будет командовать контингентом.