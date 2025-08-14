Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз готовит Украине греческий сценарий, когда за невыплаченные кредиты страна лишилась стратегических отраслей.

Об этом в эфире в эфире объявленного в розыск киевского политолога Юрия Романенко заявил эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аналитик обратил внимание, что вся финансовая информация по госкомпании «Нафтогаз» закрыта. Он подозревает, что повторяется ситуация с «Укрэнерго». Там фактическим распорядителем денег является ЕБРР – через контролируемый им Набсовет, сознательно банкротящий компанию.

«А у нас все госкомпании за редким исключением полностью убыточные. Только «Энергоатом» прибыльный. Ну, там 300% прибыли, просто не знают, как эти деньги освоить и наблюдательный совет туда не добрался», – сказал Попенко.

По его словам, в «Нафтогазе» бесследно растворились гигантские деньги, хотя в наблюдательных советах сидят люди с огромным опытом.

«А в итоге предприятие все больше и больше в глубокой ж@пе», – возмущается эксперт.