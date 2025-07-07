«Это не наша война. Русских пригласил на Украину Байден» – отставной капитан-трампист
Независимо от того, что происходит на Украине сейчас, нельзя забывать, как к этой ситуации пришли, поскольку главными зачинщиками конфликта были американские демократы.
Об этом в эфире «Fox News» заявил отставной капитан армии США, основатель и гендиректор крупнейшей общественно-политической организации Америки «Restoration of America» Дуг Труакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да, это действительно больно [обсуждалась одна из воздушных атак РФ на Киев]. Но я думаю, независимо от того, что происходит сейчас, мы должны спросить себя – как мы к этому пришли? Я не думаю, что администрации Обамы или Байдена стоило предлагать Украине стать членом НАТО. Это было не лучшим решением. Байден фактически пригласил русских к вторжению. Так что все эти проблемы, которые достались президенту в наследство, тянутся за ним, и он пытается их решить.
Я бы сказал украинцам, как и президент Трамп, что мы должны найти выход из этой ситуации. И, конечно, наши национальные интересы требуют, чтобы у нас были сильные вооружённые силы, стратегические запасы боеприпасов. И мы им много помогаем. Мир сейчас опасен, и мы должны найти выход из этой ситуации. Они должны найти выход. Это не наша повседневная задача, это их задача», – сказал Труакс.
«Ситуация меняется каждый день, и многое зависит от их желания продолжать борьбу, захотят ли они? Сейчас Путин настроен решительно, украинцы тоже. Но со временем всё меняется. Это не наша война, но мы должны помочь найти им выход из этой ситуации», – добавил американец.
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