Экс-советник Зе-офиса: Пора признать четыре области и Крым за Россией, а потом провести молебен с Путиным
Украине следует согласиться с ультиматумом России и вывести войска с новых территорий РФ, не признавая их российскими официально.
Об этом в беседе с либеральной российско-израильской журналисткой Ксенией Собчак заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (в списке террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Арестович говорит, что если бы стал президентом Украины, то поехал бы в Москву, чтобы на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудить ключевые требования России.
«Четыре области и Крым на сегодня, июньский ультиматум Путина 4-го года, и обеспечение прав русскоязычного населения и Церкви», – сказал гость эфира.
Собачак уточнила: «вы отдаете четыре области?».
«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях… как ФРГ и ГДР», – заявил Арестович.
По его словам, в этом случае между Украиной и Россией будет не мирный договор, а «длящееся мирное соглашение».
«После этого я признаю символическое единство русского, белорусского и украинского народов от Владимира Великого. Для меня это не пустые слова… Предлагаю Путину совместный молебен в церкви за погибших в этой войне с украинской и российской стороны. Потом выхожу на пресс-конференцию и говорю: «Уважаемый российский народ, народы России, нас пытались сделать врагами. Я пришёл положить конец этому», – фантазирует Арестович.
