Экс-советник Зе-офиса: Пора признать четыре области и Крым за Россией, а потом провести молебен с Путиным

Игорь Шкапа.  
06.10.2025 13:09
  (Мск) , Киев
Украине следует согласиться с ультиматумом России и вывести войска с новых территорий РФ, не признавая их российскими официально.

Об этом в беседе с либеральной российско-израильской журналисткой Ксенией Собчак заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (в списке террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Арестович говорит, что если бы стал президентом Украины, то поехал бы в Москву, чтобы на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудить ключевые требования России.

«Четыре области и Крым на сегодня, июньский ультиматум Путина 4-го года, и обеспечение прав русскоязычного населения и Церкви», – сказал гость эфира.

Собачак уточнила: «вы отдаете четыре области?».

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях… как ФРГ и ГДР», – заявил Арестович.

По его словам, в этом случае между Украиной и Россией будет не мирный договор, а «длящееся мирное соглашение».

«После этого я признаю символическое единство русского, белорусского и украинского народов от Владимира Великого. Для меня это не пустые слова… Предлагаю Путину совместный молебен в церкви за погибших в этой войне с украинской и российской стороны. Потом выхожу на пресс-конференцию и говорю: «Уважаемый российский народ, народы России, нас пытались сделать врагами. Я пришёл положить конец этому», – фантазирует Арестович.

