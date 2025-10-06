Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине следует согласиться с ультиматумом России и вывести войска с новых территорий РФ, не признавая их российскими официально.

Об этом в беседе с либеральной российско-израильской журналисткой Ксенией Собчак заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (в списке террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Арестович говорит, что если бы стал президентом Украины, то поехал бы в Москву, чтобы на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудить ключевые требования России.

«Четыре области и Крым на сегодня, июньский ультиматум Путина 4-го года, и обеспечение прав русскоязычного населения и Церкви», – сказал гость эфира.

Собачак уточнила: «вы отдаете четыре области?».

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях… как ФРГ и ГДР», – заявил Арестович.

По его словам, в этом случае между Украиной и Россией будет не мирный договор, а «длящееся мирное соглашение».