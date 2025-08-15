«Дороге жизни конец». Украинцы паникуют – ВС РФ затягивают удавку в Красноармейске
На фронте ВС РФ продолжают владеть инициативой и занимают новые населенные пункты.
Вчера МО РФ сообщило об освобождении села Андреево-Клевцово (Искра), которое находится на границе с Днепропетровской областью.
С украинской стороны эта информация подтверждается.
«Враг смог прорваться к Искре и установить над ней полный контроль!», – пишет украинский десантник с позывным «Мучной».
Он жалуется, что у ВСУ не хватает резервов для плотной обороны. На этом участке под контролем ВСУ еще остаются Камышеваха и Александроград.
«Я знаю, что это уже вопрос времени им дожать эти 2 населенных пункта, но самое тяжелое будет впереди! И помните, сейчас не работает термин «держаться до последнего» любой ценой, а лучше будет сохранить бойцов, чтобы не оказаться в окружении. Командованию следует сейчас подумать трижды, чтобы уход был организован – с прикрытием, минированием переправ и задержкой врага, а не хаотическим бегством, как это было в Искре», – предупреждает «Мучной».
Что касается прорыва у Доброполья, пока информация скудная. После панических постов в украинских СМИ ВСУ перебросили сюда резервы, завязались встречные бои. О масштабах и глубине продвижения ВС РФ и результатах украинских контратак достоверных сведений пока нет.
Полковник ВСУ, обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец признает продвижение ВС РФ здесь более чем на 15 километров, отмечая, что пока говорить о результатах боев рано.
В то же время он считает, что российская армия в первую очередь будет стремиться дожать Покровск, а лишь после этого наступать в сторону Краматорска и Славянска.
А в в украинских медиа продолжают нагнетать панику.
«Покровск и Мирноград на грани окружения… Константиновка – полуокруженная. Враг рвет фронт КАБами и ползет в Краматорск и Дружковку. Каждый метр — это десятки наших раненых, которые кричат в рацию об эвакуации… Крики «Я трехсотый!» льются сквозь дым, но обрываются. Не потому, что боль утихла. Потому что никто не приехал. Эвакуационные пикапы, становятся кучей металла от ежеминутных обстрелов КАБами. Дорога к жизни заканчивается там, где догорает горючее в расстрелянной машине», – пишет антироссийский пропагандистский паблик «Украина сейчас».
