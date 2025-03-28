Частичные перемирия дают России возможность поэтапно избавиться от санкций – Луценко

Анатолий Лапин.  
28.03.2025 14:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Когда дело дойдет до полного мира, инструментов давления на РФ у Запада и Украины практически не останется.

Об этом в эфире видеоблога «Курбанова Live» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда дело дойдет до полного мира, инструментов давления на РФ у Запада и Украины...

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«С моей точки зрения, это более выгодно россиянам. Почему? Потому что они оставляют совершенно развязанные руки, да еще и с большим количеством ударных средств, ну в первую очередь дронов тяжелых, для террора жилых кварталов Украины. Поэтому, с моей точки зрения, мы должны были придерживаться правильной формулы.

Все, полное прекращение огня, а не выборочное, какие-то куски. Я думаю, что русские в каждом из этих сегментов будут идти пошагово и выторговывать снятие больших кусков санкций. Почему? Они хотят дойти до того состояния, когда полное прекращение огня произойдет, оно же произойдет рано или поздно, а для соглашения о мире санкций уже почти не останется. То есть инструментов влияния на них, как любит говорить Трамп, карт, у нашей стороны уже, собственно, не будет, потому что санкции поснимают в ходе вот этого прекращения огня. Поэтому пока что процесс, мне кажется, нам не очень выгоден», – заявил Луценко.

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