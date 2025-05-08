Быть колонией США оказалось хуже, чем окраиной России – экс-депутат Рады

Вадим Москаленко.  
08.05.2025 15:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 706
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина будет вынуждена принять условия мира от Вашингтона.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил экс-депутат Верховной Рады, политолог Евгений Филиндаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет вынуждена принять условия мира от Вашингтона. Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США при переговорах с Украиной могут продавить те условия, которые хотят, а Украина не в том положении, чтобы продавливать США на что-то свое, если это США категорически не устраивает. Мы сами дошли до такого положения, что оказались в статусе, при котором нам могут диктовать те или иные условия. Мы к этому положению шли не один год, давно», – пожаловался Филиндаш.

По его словам, курс после 1991 года, а особенно после 2014-го был не интеграцией, а попыткой лечь под Запад.

«Ну и вот этот курс и привел к тому, что мы теперь от Запада чрезвычайно зависим и поэтому, так или иначе, условия, которые те же американцы будут продвигать, они будут приняты», – считает эксперт.

При этом он сокрушается, что США даже не собираются воевать за свою заморскую колонию.

«По поводу аналогии [соглашения о недрах] с Переяславской Радой, она, конечно, очень интересная, но одним из следствием Переяславской Рады стало то, что Россия вступила в войну вместе с войсками Богдана Хмельницкого с казачеством украинским против Польши.

И, собственно, в надежде на военную помощь, на спасение, во многом и было это обращение, и такая военная помощь была оказана. И даже с ней, тем не менее, война еще там долго шла, с переменным успехом и так далее. А здесь ни о какой военной помощи, ни о какой участии американских войск в войне на стороне Украины не идет», – негодовал Филиндаш.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить