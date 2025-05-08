Быть колонией США оказалось хуже, чем окраиной России – экс-депутат Рады
Украина будет вынуждена принять условия мира от Вашингтона.
Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил экс-депутат Верховной Рады, политолог Евгений Филиндаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США при переговорах с Украиной могут продавить те условия, которые хотят, а Украина не в том положении, чтобы продавливать США на что-то свое, если это США категорически не устраивает. Мы сами дошли до такого положения, что оказались в статусе, при котором нам могут диктовать те или иные условия. Мы к этому положению шли не один год, давно», – пожаловался Филиндаш.
По его словам, курс после 1991 года, а особенно после 2014-го был не интеграцией, а попыткой лечь под Запад.
«Ну и вот этот курс и привел к тому, что мы теперь от Запада чрезвычайно зависим и поэтому, так или иначе, условия, которые те же американцы будут продвигать, они будут приняты», – считает эксперт.
При этом он сокрушается, что США даже не собираются воевать за свою заморскую колонию.
«По поводу аналогии [соглашения о недрах] с Переяславской Радой, она, конечно, очень интересная, но одним из следствием Переяславской Рады стало то, что Россия вступила в войну вместе с войсками Богдана Хмельницкого с казачеством украинским против Польши.
И, собственно, в надежде на военную помощь, на спасение, во многом и было это обращение, и такая военная помощь была оказана. И даже с ней, тем не менее, война еще там долго шла, с переменным успехом и так далее. А здесь ни о какой военной помощи, ни о какой участии американских войск в войне на стороне Украины не идет», – негодовал Филиндаш.
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