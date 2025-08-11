Киевская пропаганда настойчиво шлет сигналы в США о необходимости пригласить просроченного Владимира Зеленского на переговоры на Аляске.

Вот что в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп хочет встретиться с Путиным, но, с другой стороны, если эта встреча не принесет результата, тогда она будет девальвирована и не будет вкуса победы у Трампа.

А Зеленский важен как раз для демонстрации паритетных переговоров, но еще более важен, если будет все же шанс договориться хотя бы о частичном прекращении огня. Ну, тогда должно быть совместное заявление политическое, и для Трампа важна визуализация его очередного успеха переговорного, что рядом с ним Путин и Зеленский, а он объявляет, что вот удалось сделать первый весомый шаг к прекращению войны в Украине.

Это будет индикатор. Если там Зеленского не будет, это вероятность того, что либо не будет договоренностей относительно прекращения войны между Россией Украиной, либо будет попытка договорняка за нашей спиной – это самый большой риск», – заявил Фесенко.