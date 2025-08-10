Британский отставник пророчит крах Трампа на Аляске: Американская дипломатия – это просто дилетантство

Елена Острякова.  
10.08.2025 18:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 98
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США проиграют России в предстоящих на Аляске переговорах.

Об этом бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил в интервью «Скай Ньюз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США проиграют России в предстоящих на Аляске переговорах. Об этом бывший командующий Объединенных сил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путин не хочет прекращать войну. Он не хочет объявлять перемирие. Он будет пытаться обвести Трампа вокруг пальца, чтобы продолжать воевать. Посмотрим, что будет. Но надо признать, что американская дипломатия в этом отношении совершенно беспомощна. Это просто дилетантство…

Они столкнулись с очень хорошо отлаженной, очень опытной российской дипломатической машиной, которая видит и знает слабые места своих оппонентов. И она работает против этой неумелой американской дипломатии, которая действует без подготовки, без реальных размышлений и консультаций. Они думают, что у них есть преимущества перед встречей на следующей неделе», – сказал Кларк.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин «имеет более сильный политический характер», чем президент США Дональд Трамп, и он заставит его «склонять Украину к тому, чего она не примет». А после провала сделки США полностью откажет Украине в военной помощи.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить