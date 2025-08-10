США проиграют России в предстоящих на Аляске переговорах.

Об этом бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил в интервью «Скай Ньюз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин не хочет прекращать войну. Он не хочет объявлять перемирие. Он будет пытаться обвести Трампа вокруг пальца, чтобы продолжать воевать. Посмотрим, что будет. Но надо признать, что американская дипломатия в этом отношении совершенно беспомощна. Это просто дилетантство…

Они столкнулись с очень хорошо отлаженной, очень опытной российской дипломатической машиной, которая видит и знает слабые места своих оппонентов. И она работает против этой неумелой американской дипломатии, которая действует без подготовки, без реальных размышлений и консультаций. Они думают, что у них есть преимущества перед встречей на следующей неделе», – сказал Кларк.