Большинство раненых ВСУшников умирают, не доезжая до госпиталя – Макгрегор

Максим Столяров.  
14.08.2025 22:20
Из-за наплевательского отношения к жизни людей – на Украине редко занимаются эвакуацией раненых солдат.

Об этом на канале «RealTalk World» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские действовали очень обдуманно, хотя и осторожно. Строили железнодорожные пути [в Крым – прим], логистические пункты снабжения, осторожно перебрасывали войска.

Русские проделали очень хорошую работу по доставке раненых в госпитали, чтобы затем они могли вернуться в строй», – сказал Макгрегор.

«Почти никто из раненых с украинской стороны не выздоравливает, и не возвращается в строй. Выбраться с поля боя и попасть в госпиталь – это там большая проблема.

У них нет такой развитой медицинской инфраструктуры и транспортной системы», – подытожил полковник.

