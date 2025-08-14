Беглый укро-политолог уже порешал за Москву, «где Россия пойдёт на уступки»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В отношении территорий, которые РФ заняла с 2014 года, США будут признавать российский суверенитет, но с оговоркой, что это незаконно.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Соединенные Штаты выберут ту формулу, с которой они подошли к своему отношению к факту присоединение стран Балтии к Советскому Союзу в 1940 году. США не признали это. Но в целом признавали, что территория Советского Союза там суверенна, но была оговорка, что эти три республики были незаконно частью СССР», – напомнил эксперт.

Затронул он и вопрос потенциальных территориальных уступок со стороны России.