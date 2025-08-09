Беглый либерал – украинцам: Встреча на Аляске – чистая победа Путина по очкам, но вы ещё можете всё сорвать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Анонсированная встреча на Аляске выглядит как победа Владимира Путина, заявил в интервью украинскому радио «НВ» бежавший на Запад иноагент-телеведущий Михаил Фишман.

«Из тех утечек, которые были в прессе, пока это выглядит всё, честно говоря, как чистая победа по очкам для Путина», – сказал либерал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фишман считает, что Трамп «ухватился за полученные предложения, стал их продавливать через свой аппарат, не очень спрашивая мнение Украины».

Либерал считает реальными утечки в западной прессе об условиях сделки: Украина выводит войска из ЛДНР, Россия – из-под Сум и Харькова, а в остальных регионах конфликт замораживается по линии фронта.

«Выглядит, как победа Путина, если Украина соглашается на такие условия. Украинские войска выходят, российские заходят. А при этом он ничего совершенно не отдаёт и не теряет. И при этом ещё Украина принуждается обсуждать его условия, которые она отказывается обсуждать. Я не понимаю, как это может быть приемлемо для Киева», – сокрушается Фишман.

Однако, если Киев и ЕС упрутся, все договоренности Путина и Трампа пойдут прахом.