Беглый либерал – украинцам: Встреча на Аляске – чистая победа Путина по очкам, но вы ещё можете всё сорвать
Анонсированная встреча на Аляске выглядит как победа Владимира Путина, заявил в интервью украинскому радио «НВ» бежавший на Запад иноагент-телеведущий Михаил Фишман.
«Из тех утечек, которые были в прессе, пока это выглядит всё, честно говоря, как чистая победа по очкам для Путина», – сказал либерал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Фишман считает, что Трамп «ухватился за полученные предложения, стал их продавливать через свой аппарат, не очень спрашивая мнение Украины».
Либерал считает реальными утечки в западной прессе об условиях сделки: Украина выводит войска из ЛДНР, Россия – из-под Сум и Харькова, а в остальных регионах конфликт замораживается по линии фронта.
«Выглядит, как победа Путина, если Украина соглашается на такие условия. Украинские войска выходят, российские заходят. А при этом он ничего совершенно не отдаёт и не теряет. И при этом ещё Украина принуждается обсуждать его условия, которые она отказывается обсуждать. Я не понимаю, как это может быть приемлемо для Киева», – сокрушается Фишман.
Однако, если Киев и ЕС упрутся, все договоренности Путина и Трампа пойдут прахом.
«Невозможно принудить Украину к такому миру (к такой капитуляции), который её не устроит. Поэтому всё сорвётся… Если Украина и европейцы займут единую позицию, что постоянно было в течение последних месяцев (и сейчас не понимаю, почему этого не будет), Трамп вынужден будет с этим как-то считаться».
