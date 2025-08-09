Беглый либерал – украинцам: Встреча на Аляске – чистая победа Путина по очкам, но вы ещё можете всё сорвать

Михаил Рябов.  
09.08.2025 13:23
  (Мск) , Киев
Анонсированная встреча на Аляске выглядит как победа Владимира Путина, заявил в интервью украинскому радио «НВ» бежавший на Запад иноагент-телеведущий Михаил Фишман.

«Из тех  утечек, которые были в прессе, пока это  выглядит всё, честно говоря, как чистая победа по очкам для Путина», – сказал либерал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фишман считает, что Трамп «ухватился за полученные предложения, стал их продавливать через свой аппарат, не очень спрашивая мнение Украины».

Либерал считает реальными утечки в западной прессе об условиях сделки: Украина выводит войска из ЛДНР, Россия – из-под Сум и Харькова, а в остальных регионах конфликт замораживается по линии фронта.

«Выглядит, как победа Путина, если Украина соглашается на такие условия. Украинские войска выходят, российские заходят. А при этом он ничего совершенно не отдаёт и не теряет. И при этом ещё Украина принуждается обсуждать его условия, которые она отказывается обсуждать.  Я не понимаю, как это может быть приемлемо для Киева», – сокрушается Фишман.

Однако, если Киев и ЕС упрутся, все договоренности Путина и Трампа пойдут прахом.

«Невозможно принудить Украину к такому миру (к такой капитуляции), который её не устроит.  Поэтому всё сорвётся… Если Украина и европейцы займут единую позицию, что постоянно было в течение последних месяцев (и сейчас не понимаю, почему этого не будет), Трамп вынужден будет с этим как-то считаться».

