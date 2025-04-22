Арестович: Зеленский хочет, чтобы Трамп «брызнул тепленьким»

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Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак оплачивают публикации в американских СМИ, дискредитирующие чиновников, назначенных президентом США Дональдом Трампом.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы думаете, зачем эти дискредитационные акты нужны и кто их проводит. Кто размещает в американской прессе публикации, которые прямо подрывают усилия Трампа? Ему идет очень серьезное сопротивление внутри США. Часть этого сопротивления оплатили Зеленский и Ермак. Часть – Китай, часть – европейцы, часть – американцы. Знают ли они это? Как оценивают, они прямо говорят», – отметил экс-советник ОП.

Он считает, что Зеленский проплачивает те методы давления на Трампа, которые действуют на него самого.

«Думали создать общественное мнение, надавить на Трампа, Трамп станет сговорчивей по отношению к Зеленскому и Украине. Санкции не наложит, не прекратит помощь под давлением общественного мнения. Они же думают, что Трамп такой же, как они. Публикация – он испугался, брызнул тепленьким в штаны и послал Андрея Борисовича договариваться, чтобы была другая публикация», – сказал Арестович.

Он напомнил, что во время предвыборной кампании в США Зеленский демонстративно приезжал на военный завод в Пенсильвании и вместе с членами Демократической партии устраивал там митинг.