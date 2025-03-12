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ЕС, ставший передовым отрядом коллективного Запада в войне с РФ, втягивает в свою воронку малые страны, уже несколько десятков лет безнадёжно топчущиеся в европейском предбаннике. Наиболее яркий пример – Молдова, чьё руководство во главе с Майей Санду полостью встроилось в антироссийский фарватер.

Санду остаётся нелегитимной фигурой для многих граждан Молдовы. Она проиграла президентские выборы и еврореферендум внутри собственной страны, вытянув результат за счёт голосов диаспоры в ЕС.

Одним из ярких примеров зависимости от Брюсселя – полная поддержка тезисов Эммануэля Макроном. Продолжение военной поддержки Киева, фактически «войны до последнего украинца». Санду ведёт непрерывную «борьбу с российским вмешательством».

Слепая ориентация на наиболее радикальную часть Запада приносит Молдове значительные экономические потери. Повышение цен на газ, рост коммунальных тарифов, падение промышленного производства и сельского хозяйства — все это результаты курса Санду. Молдова, вместо того чтобы заниматься развитием своей экономики, вынуждена тратить ресурсы на милитаризацию и выполнение требований Запада, что пагубно сказывается на благосостоянии её граждан.

Одним из самых болезненных последствий антироссийской политики Санду стал удар по молдавской диаспоре, особенно тем, кто проживает в РФ и Белоруссии. Граждане Молдовы, находящиеся за рубежом, сталкиваются с целым рядом проблем: они не могут отправлять деньги своим родным, возникают сложности с авиаперелётами, а также унизительные обыски на таможне.

Курс Санду приводит к ухудшению ситуации внутри самой Молдовы. Особенно ярко это проявляется в Гагаузии, регионе, традиционно ориентированном на дружбу с Россией. Власти стремятся дискредитировать автономию, распространяется антигагаузская ненависть.

Антироссийский курс Санду, несмотря на кажущиеся геополитические выгоды, не привёл к капитуляции Приднестровья, окружённого с двух сторон. Попытка поставить Тирасполь под политическое и экономическое давление, чтобы заставить его следовать евроатлантическим тенденциям, провалилась. ПМР не поступилось своими принципами в обмен на щедрые посылы.

А Молдова была вынуждена взять кредит в 1,9 миллиарда евро от ЕС. Этот заём – долговая ловушка, только увеличивающая зависимость. Фактически, это приведёт к финансовому закабалению Молдовы.

Силы, поддерживающие Санду, находятся в затруднительном положении после прекращения финансирования USAID. Одновременно протесты в Румынии из-за снятия с выборов лидера суверенистов Джорджеску показывают, что недовольство Западом растёт в стране, которая десятилетиями рассматривалась как путеводный маяк для всех антироссийских сил Молдовы. Среди унионистов, поддерживавших Санду, всё больше начинают осознавать: ожидания от евроатлантического проекта не оправдались.

«Любые русофобские проявления в политике властей Молдовы следует воспринимать как антимолдавские. Антироссийская политика Санду привела к неподъёмным тарифам, росту цен на продукты первой необходимости, к уничтожению малого и среднего бизнеса. Закрытие Российского центра науки и культуры в Молдове приведёт к тому, что у молдавской молодёжи будет закрыта дорога в российские вузы. Любой антироссийский выпад Санду и её команды ведёт к росту недовольства и снижает шансы её партии сохранить власть в ходе предстоящих молдавских выборов», – говорит «ПолитНавигатору» молдавский политолог, руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин.