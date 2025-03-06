Американский конгрессмен: Турция отбилась от рук НАТО

Елена Острякова.  
06.03.2025 13:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Россия, США, Турция


Турция, которая раньше согласовывала все свои внешнеполитические действия с НАТО, сейчас «предпринимает некоторые действия, которые не соответствуют целям альянса».

Об этом республиканец Кит Алан Селф заявил на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция, которая раньше согласовывала все свои внешнеполитические действия с НАТО, сейчас «предпринимает некоторые действия,...

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«Исторически сложилось так, что Турция была опорой юго-восточного фланга НАТО против бывшего Советского Союза. Но за последние десятилетия приверженность Турции укреплению позиций в этом регионе начала давать трещину. У них вторая по величине армия в НАТО, что делает Турцию ключевым активом альянса. Но их географическое положение делает их уязвимыми для плохих игроков в регионе», – сказал Селф.

Он осудил Турцию за то, что во время «варварских нападений на Израиль в октябре 2023 года» она оказалась единственным членом НАТО, который отказался «осудить действия гнусных игроков на Ближнем Востоке».

Республиканец не стал упоминать о неоднозначных отношениях Турции с Россией, тогда как его коллеги-демократы активно критиковали Стамбул за контакты с БРИКС и ШОС.

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