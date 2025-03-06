Американский конгрессмен: Турция отбилась от рук НАТО

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Турция, которая раньше согласовывала все свои внешнеполитические действия с НАТО, сейчас «предпринимает некоторые действия, которые не соответствуют целям альянса».

Об этом республиканец Кит Алан Селф заявил на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исторически сложилось так, что Турция была опорой юго-восточного фланга НАТО против бывшего Советского Союза. Но за последние десятилетия приверженность Турции укреплению позиций в этом регионе начала давать трещину. У них вторая по величине армия в НАТО, что делает Турцию ключевым активом альянса. Но их географическое положение делает их уязвимыми для плохих игроков в регионе», – сказал Селф.

Он осудил Турцию за то, что во время «варварских нападений на Израиль в октябре 2023 года» она оказалась единственным членом НАТО, который отказался «осудить действия гнусных игроков на Ближнем Востоке».

Республиканец не стал упоминать о неоднозначных отношениях Турции с Россией, тогда как его коллеги-демократы активно критиковали Стамбул за контакты с БРИКС и ШОС.