Американский дипломат: Трамп продолжает участвовать в украинской войне

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Президент США Дональд Трамп ошибается, когда говорит, что конфликт на Украине – это не война Штатов.

Об этом в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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