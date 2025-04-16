Американский дипломат: Трамп продолжает участвовать в украинской войне
Президент США Дональд Трамп ошибается, когда говорит, что конфликт на Украине – это не война Штатов.
Об этом в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что это ложное утверждение. Это война Америки. Мы подтолкнули украинцев к членству в НАТО, которое, конечно не устроило бы Российскую Федерацию, но было одобрена другими членами НАТО. Это было решение Америки, и оно получило поддержку конгресса.
И эта война по-прежнему остается американской. Мистер Трамп – президент, и он унаследовал эту войну. Я думаю, что он искренне хочет ее закончить, но пока у него это не получается. И война продолжается под его руководством», – заявил Фриман.
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