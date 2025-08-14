Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не только у Украины заканчиваются люди для ведения военных действий, растут жертвы среди европейцев и американцев.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По разным оценкам от 2 до 5 млн человек выведены из строя: либо погибли, либо получили тяжелые ранения и уже не вернутся на фронт. И среди них немало европейцев. И американцев тоже немало. Так что, когда эта шавка сенатор Линдси Грэм уверяет в Белом доме, что война – это отличная инвестиция, потому что американцы не погибают, нет, погибло довольно много американцев, включая экипажи «Хаймерсов» и «Патриотов»», – заметил Крапивник.

По его данным в ВСУ погибло 1,6-2,5 млн солдат, и столько же стали инвалидами.