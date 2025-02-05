«А потом вооружим Украину» – немецкий и британский дипломаты предлагают прикупить азиатских солдат для Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европе будет сложно обеспечить Украине гарантии безопасности из-за отсутствия многочисленных боеспособных войск.

Об этом бывший немецкий дипломат Рюдигер Людекинг заявил в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я думаю, даже размещение войск на Украине может вызвать трудности, потому что сначала нужно будет договориться России и Украине о какой-то линии прекращения огня или чем-то подобном. И я бы не стал говорить, что нам нужно отправлять туда немецкие, французские или польские войска без согласия России. Если посмотреть, сколько людей нужно для мониторинга и контроля линии прекращения огня, это тысячи людей. Почему бы не привлечь страны глобального Юга? Я сожалею, что эта идея никогда не рассматривалась. Идея, которую выдвинули Китай и Бразилия о достижении мира», – рассуждал Людекинг.

Эту идею горячо поддержал бывший посол Британии в Москве Тони Брентон.