«А потом вооружим Украину» – немецкий и британский дипломаты предлагают прикупить азиатских солдат для Киева
Европе будет сложно обеспечить Украине гарантии безопасности из-за отсутствия многочисленных боеспособных войск.
Об этом бывший немецкий дипломат Рюдигер Людекинг заявил в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, даже размещение войск на Украине может вызвать трудности, потому что сначала нужно будет договориться России и Украине о какой-то линии прекращения огня или чем-то подобном. И я бы не стал говорить, что нам нужно отправлять туда немецкие, французские или польские войска без согласия России.
Если посмотреть, сколько людей нужно для мониторинга и контроля линии прекращения огня, это тысячи людей. Почему бы не привлечь страны глобального Юга? Я сожалею, что эта идея никогда не рассматривалась. Идея, которую выдвинули Китай и Бразилия о достижении мира», – рассуждал Людекинг.
Эту идею горячо поддержал бывший посол Британии в Москве Тони Брентон.
«Я думаю, русские вряд ли согласятся на присутствие войск НАТО в качестве миротворческого контингента на Украине. Поэтому в конечном счете нам придется отправить туда кого-то, потому что нам нужны наблюдатели и какая-то гарантия для Украины.
Это скорее всего будут страны глобального Юга: Китай, Индия, Индонезия. Это очевидные варианты, которые бы были приятным контрастом с нашими старыми колониальными временами, когда мы отправляли туда войска. Сейчас они отправят войска на Европейский континент. Но они не будут действовать бесплатно.
Нам понадобятся деньги, оборудование, какая-то база за линией фронта. Поэтому Европа, включая Великобританию, может сыграть важную роль в том, чтобы помочь Украине создать эффективную армию, даже если мы не будем отправлять туда войска, чтобы гарантировать мир после окончания конфликта», – сказал Брентон.
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