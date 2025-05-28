Президент США Дональд Трамп терпеть не может, когда его критикуют. Это стоило бы уяснить просроченному главе Украины Владимиру Зеленскому и поучиться у российского лидера Владимира Путина.

Об этом в эфире видеоблога Times Radio заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.