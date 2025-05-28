Зеленскому лучше молчать. Он злит Трампа – экс-посол США на Украине
Президент США Дональд Трамп терпеть не может, когда его критикуют. Это стоило бы уяснить просроченному главе Украины Владимиру Зеленскому и поучиться у российского лидера Владимира Путина.
Об этом в эфире видеоблога Times Radio заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Трампа тонкая кожа, и ему не нравится, когда его критикуют. И это не сработало для Зеленского в Белом доме в Овальном кабинете, сейчас это тоже не работает. Я рекомендовал это своим украинским друзьям и высокопоставленным украинским чиновникам – Зеленский мог бы кое-чему поучиться у Путина. Знаете, Трамп устроил Путину взбучку в последние несколько дней, и Путин сказал: «Он немного эмоционален». Путин знает, почему Трамп злится, а Трамп, обращает внимание только на Путина в России и на Зеленского в Украине.
Так что есть и другие украинские чиновники, даже высокопоставленные, которые могут выразить обеспокоенность американской политикой. Но вы знаете, Зеленский – человек, который сначала прославился как комик и бизнесмен, а потом стал президентом, потому что был откровенен на публике. Но в этой ситуации он должен понимать, что это не самая мудрая тактика. Посмотрите в том посте, который Трамп опубликовал на днях – он сначала раскритиковал Путина за то, что тот явно является агрессором и творит зло, убивает мирных жителей Украины, а потом он раскритиковал Зеленского за то, что тот слишком много говорит…
Я хочу сказать, что, когда вы имеете дело с самым влиятельным человеком в мире, чье оружие очень важно для защиты вашей страны — вам нужно быть проницательным», – заявил Хербст.
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