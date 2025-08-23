Зе-офис готовит официальную военную хунту

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине пытаются создать из военных неподотчетный никому орган власти, который не будет нести ответственности за свои действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущий обратил внимание, что глава президентского офиса Андрей Ермак предложил реформировать эту структуру таким образом, чтобы все сотрудники департаментов состояли из людей с боевым опытом.

«Человек может быть с боевым опытом, да, он способен быстро принимать решение. Но далеко не всегда военный опыт применим к мирной жизни. И учитывая тот процент идиотизма, показухи очковтирательства. Ведь армия это всегда слепок общества. Разрастание ВСУ до миллиона, как вы видите, привнесло в армию все те болячки и пороки, которые свойственны украинскому обществу», – прокомментировал заявление «серого кардинала» Украины эксперт.

Заявление Ермака он считает пиар-ходом и игрой на публику, отметив, что подобных норм не содержит конституция страны.