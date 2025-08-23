Зе-офис готовит официальную военную хунту
На Украине пытаются создать из военных неподотчетный никому орган власти, который не будет нести ответственности за свои действия.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Ведущий обратил внимание, что глава президентского офиса Андрей Ермак предложил реформировать эту структуру таким образом, чтобы все сотрудники департаментов состояли из людей с боевым опытом.
«Человек может быть с боевым опытом, да, он способен быстро принимать решение. Но далеко не всегда военный опыт применим к мирной жизни. И учитывая тот процент идиотизма, показухи очковтирательства. Ведь армия это всегда слепок общества. Разрастание ВСУ до миллиона, как вы видите, привнесло в армию все те болячки и пороки, которые свойственны украинскому обществу», – прокомментировал заявление «серого кардинала» Украины эксперт.
Заявление Ермака он считает пиар-ходом и игрой на публику, отметив, что подобных норм не содержит конституция страны.
«Фактически это второе правительство. То есть, у нас такой дуализм у власти. Одно правительство пониже на Грушевского и другое повыше на Банковой, которое все может, но ни за что не отвечает. Хотя бы там должен быть какой-то определённый уровень компетенции, потому что, согласитесь, не всякий военный силён в экономических, социальных вопросах», – резюмировал Золотарев.
