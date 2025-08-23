Зе-офис готовит официальную военную хунту

Игорь Шкапа.  
23.08.2025 16:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 483
 
Дзен, Политика, Украина


На Украине пытаются создать из военных неподотчетный никому орган власти, который не будет нести ответственности за свои действия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

На Украине пытаются создать из военных неподотчетный никому орган власти, который не будет нести...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий обратил внимание, что глава президентского офиса Андрей Ермак предложил реформировать эту структуру таким образом, чтобы все сотрудники департаментов состояли из людей с боевым опытом.

«Человек может быть с боевым опытом, да, он способен быстро принимать решение. Но далеко не всегда военный опыт применим к мирной жизни. И учитывая тот процент идиотизма, показухи очковтирательства. Ведь армия это всегда слепок общества. Разрастание ВСУ до миллиона, как вы видите, привнесло в армию все те болячки и пороки, которые свойственны украинскому обществу», – прокомментировал заявление «серого кардинала» Украины эксперт.

Заявление Ермака он считает пиар-ходом и игрой на публику, отметив, что подобных норм не содержит конституция страны.

«Фактически это второе правительство. То есть, у нас такой дуализм у власти. Одно правительство пониже на Грушевского и другое повыше на Банковой, которое все может, но ни за что не отвечает. Хотя бы там должен быть какой-то определённый уровень компетенции, потому что, согласитесь, не всякий военный силён в экономических, социальных вопросах», – резюмировал Золотарев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить