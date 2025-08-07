«Застрелюсь или в тюрьму, но на войну не пойду!» – пленные о скотском отношении командования

Ролики с признаниями сдавшихся в плен украинских солдат распространяются в соцсетях. ВСУшники говорят, что настолько устали от войны и постоянного страха смерти, скотского отношения командиров, что единственный выход – сложить оружие.

Многие попадали в плен после ранений, тем не менее, они получали медицинскую помощь, питание, их эвакуировали с поля боя российские бойцы.

«Нас отправляли на такие позиции, откуда живыми уже не возвращались», «Военкомат хватает всех подряд». «У нас, кроме автоматов, ничего не было», «Любым путём, но найти [возможность сдаться в плен]». «Воевать уже никто не пойдёт». «Говорили, что непосредственно воевать не будем, поэтому не давали никакого современного оружия», – рассказывают сдавшиеся в плен.

Кадры с воспоминаниями пленных чередуются с хроникой разгрома позиций ВСУ.

«Я тогда понял, что мы – пушечное мясо», «Застрелюсь или в тюрьму, второй раз на войну я точно не пойду», – говорят спасшие свои жизни украинские солдаты.

