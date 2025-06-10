Запад готов воевать ещё 20 лет, надеясь ослабить Россию – Артамонов
Даже если Украина падёт, страны западного блока собираются воевать ещё несколько десятилетий, чтобы ослабить Россию, и попытаться её ограбить.
Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши военачальники, начиная от товарища Герасимова и так далее, они считают, что 2000-километровая дуга российско-украинского фронта не выдержит того напряжения избыточного, которое сейчас создаётся во многих направлениях, и прорвётся. Тут всё понятно, я не останавливаюсь на тактике», – сказал Артамонов.
«Наши враги считают то же самое, но стратегически. Они считают, что бесконечное количество конфликтов, это знаете, как на спину кладут гири за гирей. Положили 10-пудовую гирю, еще гирю, еще, и, как говорится, последняя соломинка сломает спину верблюда.
И они ждут, когда у России, у экономики, у армии и т.д. не хватит сил, и тогда начнётся, грубо говоря, последний бой, т.е. по-своему раздел добычи. Вот чего они хотят и готовы играть исторически на 10-20 лет вперёд», – добавил эксперт.
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