Запад готов воевать ещё 20 лет, надеясь ослабить Россию – Артамонов

Владимир Гладков.  
10.06.2025 18:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже если Украина падёт, страны западного блока собираются воевать ещё несколько десятилетий, чтобы ослабить Россию, и попытаться её ограбить.

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Украина падёт, страны западного блока собираются воевать ещё несколько десятилетий, чтобы ослабить...

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«Наши военачальники, начиная от товарища Герасимова и так далее, они считают, что 2000-километровая дуга российско-украинского фронта не выдержит того напряжения избыточного, которое сейчас создаётся во многих направлениях, и прорвётся. Тут всё понятно, я не останавливаюсь на тактике», – сказал Артамонов.

«Наши враги считают то же самое, но стратегически. Они считают, что бесконечное количество конфликтов, это знаете, как на спину кладут гири за гирей. Положили 10-пудовую гирю, еще гирю, еще, и, как говорится, последняя соломинка сломает спину верблюда.

И они ждут, когда у России, у экономики, у армии и т.д. не хватит сил, и тогда начнётся, грубо говоря, последний бой, т.е. по-своему раздел добычи. Вот чего они хотят и готовы играть исторически на 10-20 лет вперёд», – добавил эксперт.

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