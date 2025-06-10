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Даже если Украина падёт, страны западного блока собираются воевать ещё несколько десятилетий, чтобы ослабить Россию, и попытаться её ограбить.

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши военачальники, начиная от товарища Герасимова и так далее, они считают, что 2000-километровая дуга российско-украинского фронта не выдержит того напряжения избыточного, которое сейчас создаётся во многих направлениях, и прорвётся. Тут всё понятно, я не останавливаюсь на тактике», – сказал Артамонов.