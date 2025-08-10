Заморозка будет действовать до конца срока Трампа, потом опять война, – прогноз
На Аляске президенты США и России могут договориться лишь о временном перемирии, которое будет действовать до окончания каденции Дональда Трампа, а затем боевые действия на Украине возобновятся.
Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас, мне кажется, Европа и Украина будут совершать титанические попытки изменить позицию Трампа, не допустить сговора об международно признанных украинских территориях. С другой стороны, Россия будет подтрунивать и пытаться демонстрировать, что она теперь согласна на всё, а Украина является барьером к достижению мира.
Если эти переговоры завершатся провалом, это август-сентябрь, – война продолжится, как минимум, до следующей осени, до перевыборов в Конгресс США, возможно, даже до конца уже срока работы Трампа.
Если же удастся найти сторонам геополитический пластырь на этот конфликт, скорее всего, мир тоже продлится до конца срока полномочий Трампа, начала 2029 года.
Без полноценного мирного соглашения это будет только кратковременный период. На полноценные мирные соглашения стороны, мне кажется, пока не согласны», – сказал Бортник.
