Заморозка будет действовать до конца срока Трампа, потом опять война, – прогноз

На Аляске президенты США и России могут договориться лишь о временном перемирии, которое будет действовать до окончания каденции Дональда Трампа, а затем боевые действия на Украине возобновятся.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

