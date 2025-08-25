Пока на политической арене решаются большие вопросы, в маленьком Крыму (но с богатым прошлым) пишется своя история. Грядёт, казалось бы, безобидное мероприятие – седьмая крымско-татарская книжная ярмарка. Организаторы готовятся потешить «неискушенную» публику, начищают микрофоны, перечитывают сценарии.

Однако всё выглядит куда интереснее, если мероприятие рассматривать как отчетное для журналистки Лили Буджуровой. Не зря ведь киевская пропаганда круглосуточно выдаёт дезу об «агрессивном обрусении» в Крыму. А тут такой удобный случай показать кураторам, как удается сохранить культурную идентичность – с соответствующей литературой, где пишут о тяжелых буднях.

Вот, например, книга «Крымские татары в условиях трансформации политического пространства», презентация которой состоялась все на той же выставке в 2020 году. Редактором числится Лиля Буджурова. Здесь черным по белому:

«Я горжусь патриотами крымскотатарского народа, которые реально делают все для нашего народа. И то, что они делают в ООН, ПАСЕ добиваются чего-то. Вот это я считаю успех. Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Бариев Эскендер».

Может прокуратуре пора изучить эту книгу, а авторов спросить за «экстремистские» мемуары? Ведь это те самые продажные жулики из запрещенного меджлиса, которые разворовали «Имдат–банк», которые продавали земли своим же соотечественникам – крымским татарам. В любом случае, становится понятно, почему в прошлый раз организаторы выставки были так раздражены и пытались выгнать съемочную группу российского государственного канала «Крым 24».

Теперь ясно и почему тираж книжечки так быстро разошелся. Часть экземпляров отправили в Киев. Мол, поглядите, не стесняемся, даже в «оккупации» пишем вам оды, дефирамбы поем. Похвалите нас там перед спонсорами, в незалежно-подконтрольной Украине! Буджурова еще в строю, может продолжать работать «в тылу»!

Весь этот ярмарочный бум хорошо известен еще по украинским временам, когда Запад раздавал гранты, которые осваивала ныне сбежавшая в Киев верхушка экстремистского меджлиса. Но те, кто не удрал за террористом Ислямовым в Киев, обесточившим Крым холодной осенью 2015 года, надеются в конце года получить очередной транш: на зарплату себе и другому притаившемуся заукраинскому «активу». Надо «подогреть» и тех, кто осенью 2022 года, как крысы испугались мобилизации, сбежав в Казахстан и Европу, а потом, поджавши хвост, вернулись обратно.