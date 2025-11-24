ВСУ боятся сбивать российские дроны, принимая их за «оружие четвертого рейха»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Первое применение российского морского дрона сразу же стало крайне болезненным для Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»).

Он говорит, что Россия начала «прокачивать технологию бэков [безэкипажных катеров]».

«Первое их применение было болезненно для нас – это уничтожение корабля «Симферополь», который стоял в устье Дуная. Это когда “рубиконовский” катер зашёл туда и атаковал наш корабль Симферополь. Для нас было болезненно это тем, что, во-первых, погибли люди там. Во-вторых, это был уникальнейший корабль. Единственный во всём мире корабль радиотехнической разведки. Других таких изделий нету. Жалко, что вот он был уничтожен», – сокрушается Бескрестнов.

По его словам, изначально российский бэк украинцы приняли за свой, а потому он спокойно дошел до цели.

«Эта технология нахальная, она иногда работает, потому что мне парни, которые работают на зенитных дронах, говорят: «Мы когда видим неизвестный БПЛА, мы боимся его сбивать». Знакомый рассказывал, что он увидел первый раз шахед новый, он его побоялся сбивать зенитным дроном, потому что, какая первая мысль? Это какое-то нам партнёры дали редкое дефицитное оружие, а я его сейчас собью», – отмечает эксперт.

Он признает, что такие случаи не единичные.