ВСУ боятся сбивать российские дроны, принимая их за «оружие четвертого рейха»
Первое применение российского морского дрона сразу же стало крайне болезненным для Украины.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил украинский аналитик в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов («Флэш»).
Он говорит, что Россия начала «прокачивать технологию бэков [безэкипажных катеров]».
«Первое их применение было болезненно для нас – это уничтожение корабля «Симферополь», который стоял в устье Дуная. Это когда “рубиконовский” катер зашёл туда и атаковал наш корабль Симферополь.
Для нас было болезненно это тем, что, во-первых, погибли люди там. Во-вторых, это был уникальнейший корабль. Единственный во всём мире корабль радиотехнической разведки. Других таких изделий нету. Жалко, что вот он был уничтожен», – сокрушается Бескрестнов.
По его словам, изначально российский бэк украинцы приняли за свой, а потому он спокойно дошел до цели.
«Эта технология нахальная, она иногда работает, потому что мне парни, которые работают на зенитных дронах, говорят: «Мы когда видим неизвестный БПЛА, мы боимся его сбивать». Знакомый рассказывал, что он увидел первый раз шахед новый, он его побоялся сбивать зенитным дроном, потому что, какая первая мысль? Это какое-то нам партнёры дали редкое дефицитное оружие, а я его сейчас собью», – отмечает эксперт.
Он признает, что такие случаи не единичные.
«Летит, например, БПЛА, я показывал видео, с крылом круглым. И ребята не решились его сбивать, потому что думают: «Ну, блин, наверное, СБУ, ССО или ГУР тестирует какое-то новое оружие четвёртого рейха. А мы сейчас возьмем и завалим. Мол, чувак, ты полмиллиона долларов только что ухайдакал своим какашечным дроном», – рассказал Бескрестнов.
