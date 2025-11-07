Всё больше киевских школьников не хотят называть родным украинский язык

Игорь Шкапа.  
07.11.2025 17:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 69
 
Дзен, Мова, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина


В украинской столице уменьшилось количество школьников, которые считают украинский язык родным.

Такие данные озвучены в ходе презентации мониторингового исследования в Киеве, где представили данные по использованию языка в учебных заведениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской столице уменьшилось количество школьников, которые считают украинский язык родным. Такие данные озвучены...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая Украинского кризисного медиацентра, представляя данные, пожаловалась, что русский язык продолжает оставаться в быту.

«Русский язык еще присутствует в быту. До 30% учеников, учениц общаются на нем дома и со сверстниками. Результаты исследования засвидетельствовали сохранение постоянных русскоязычных практик и в городе Киеве», – возмущается ведущая.

Она добавила, что Киев задает моду для других регионов.

«32% учеников, 28% их родителей и 15% учителей считают русский родным языком или оба языка в равной степени. И заслуживает здесь внимания: 4% учеников-учениц не могут определиться, какой язык является их родным. За последний учебный год показатель восприятия украинского языка как родного среди учеников-учениц города Киева снизился на 7%.

Этот показатель может свидетельствовать об определенном ослаблении национальной идентичности и патриотизма. Признание украинского родным – это не только о знаниях украинского языка, о языковой практике. Это – и о формировании национального сознания, это о противостоянии врагу», – распиналась выступающая.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить