Всё больше киевских школьников не хотят называть родным украинский язык
В украинской столице уменьшилось количество школьников, которые считают украинский язык родным.
Такие данные озвучены в ходе презентации мониторингового исследования в Киеве, где представили данные по использованию языка в учебных заведениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая Украинского кризисного медиацентра, представляя данные, пожаловалась, что русский язык продолжает оставаться в быту.
«Русский язык еще присутствует в быту. До 30% учеников, учениц общаются на нем дома и со сверстниками. Результаты исследования засвидетельствовали сохранение постоянных русскоязычных практик и в городе Киеве», – возмущается ведущая.
Она добавила, что Киев задает моду для других регионов.
«32% учеников, 28% их родителей и 15% учителей считают русский родным языком или оба языка в равной степени. И заслуживает здесь внимания: 4% учеников-учениц не могут определиться, какой язык является их родным. За последний учебный год показатель восприятия украинского языка как родного среди учеников-учениц города Киева снизился на 7%.
Этот показатель может свидетельствовать об определенном ослаблении национальной идентичности и патриотизма. Признание украинского родным – это не только о знаниях украинского языка, о языковой практике. Это – и о формировании национального сознания, это о противостоянии врагу», – распиналась выступающая.
