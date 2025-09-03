ВС РФ заводят в Красноармейск основные силы
Российские подразделения продолжают занимать позиции непосредственно в Красноармейске (Покровске).
Если раньше об этом сообщали российские осинтеры, то теперь поступают подтверждения и украинской стороны
«Покровское направление сейчас выглядит максимально напряженно, противник уже не ограничивается только вылазками ДРГ, а заводит в город основные силы. Они действуют более организованно, нащупывают слабые места в частном секторе и постепенно продвигаются в направлении железнодорожной станции – это одна из их ключевых целей», – сообщает офицер ВСУ «Мучной».
При этом на Украине объявили, что зачистило село Удачное к юго-западу от Красноармейска, за которое долгие месяцы идут ожесточенные бои с переменным успехом.
Правда, «Мучной» признает, что эта информация соответствует действительности лишь частично. По его словам, «речь идет о речь идет в первую очередь об участке вокруг школы».
«Конечно, это не вся территория, ведь противник все еще присутствует в самом н.п. пусть и не везде», – пишет он.
В свою очередь поддерживающий киевский Режим американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что ВС РФ перебрасывают элитные подразделения в Донбасс, чтобы сосредоточиться на взятии под свой контроль оставшейся части ДНР.
Паблик 46-й бригады ВСУ пишет, что речь идет о морской пехоте и ВДВ, указывая, что «Россия концентрирует именно ударные, наиболее боеспособные части», которые используются для прорыва прорыва оборонительных рубежей и поддержания темпа наступления.
«Перемещение элитных сил в Донецкую область может означать, что именно это направление Кремль рассматривает как главный приоритет кампании 2025-2026 годов», – говорится в публикации.
