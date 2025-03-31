«Возможно, даже в бассейне»: Украинская и российская делегация могли провести тайные переговоры – экс-посол Чалый

Анатолий Лапин.  
31.03.2025 23:25
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


На прошедших недавно переговорах с США в Эр-Рияде, где в одно время находились делегации России и Украины, они могли тайно встретиться.

Об этом в эфире видеоблога Liga.net заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На прошедших недавно переговорах с США в Эр-Рияде, где в одно время находились делегации...

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По словам дипломата, эта встреча без свидетелей могла состояться как за завтраком в ресторане, так даже и в бассейне отеля, где проживали члены делегаций.

«И все знают, что челночная, как русские объяснили, а потом американцы продублировали, челночная дипломатия — это когда в отеле мы не сидим в одной комнате. И вы не знаете, честно говоря, очень странная ситуация. В одном отеле, ну, куча вариантов встретиться.

И я вас уверяю, если где-то пересеклись члены делегации Украины и России, они не будут бежать друг от друга, так разворачиваться и бежать подальше на 20 метров, чтобы нигде это не было зафиксировано, потому что там журналистов нет.

А что они делают утром на завтрак в одном ресторане или там в одном бассейне, я не знаю, как это происходит», – высказался Чалый.

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