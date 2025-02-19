«Вова-4%»: Трамп потребовал от Зеленского или провести выборы или вернуть потраченные Штатами деньги

Выступая в собственном поместье Мар-а-Лаго во Флориде,президнь США Дональд Трамп ответил на критику последих дней из уст Владимира Зеленского, недовольного проведением в Саудовской Аравии встречи представителей США и РФ без участия Украины.

«Вы не можете просто убрать членство в НАТО со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0. У нас есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает что-то, не обдумав это, и очень быстро уходит», – говорил, в частности, Зеленский в интервью немецкому ARD.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Парируя этот и другие упреки, Трамп обратился с требованием к Зеленскому провести выборы на Украине прежде чем занять место за переговорным столом с Россией и США.

«Сегодня я услышал, что «О, мы не были приглашены» Ты находишься в этом уже три года. Ты должен был закончить это три года назад, ты должен был никогда не начинать это. Ты мог заключить сделку» , — заявил Трамп.

По словам президента США, эта сделка позволила бы остаться городам Украины целыми, людям — живыми, а страна сохранила бы почти все территории. Но администрация Байдена не дала Киеву помириться с Россией, в результате чего теперь многие украинцы умирают, а города разрушены.

Трамп сообщил, что он поддерживает скорейшее проведение выборов в Украине, поскольку у Зеленского «низкий уровень поддержки».

«Мне неприятно это говорить, но Зеленский одобряется народом лишь на 4%. Если Украина хочет свое место за столом переговоров, то должна провести выборы» – заключил Трамп.

Полностью этот фрагмент путаной речи Трампа в расшифровке звучит так:

«Что ж, у нас сложилась ситуация, когда в Украине не было выборов, когда у них введено военное положение, по сути, когда лидер Украины, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%, и страна разрушена до основания. Большинство городов лежат в руинах. Здания разрушены. Это похоже на место массового сноса зданий. Я хочу сказать, что они (россияне – ПН) не разбомбили Киев, потому что, я думаю, они не хотят запускать туда слишком много ракет. Они сделали это на 20%, но не на 100%. Если бы они хотели сделать это на 100%, это, вероятно, произошло бы очень быстро. Но в Украине есть города, которые полностью разрушены. И, да, я бы сказал, что, знаете, когда они (украинские власти – ПН.) хотят занять место за столом переговоров, то разве народ Украины не должен сказать, что, знаете, прошло слишком много времени с тех пор, как у нас были выборы? Это не требование России. Это то, что исходит от меня и от многих других стран», — заявил Трамп.

Также Трамп сказал, что Зеленский не знает куда делась половина из выделенных Америкой денег, и если украинцы не найдут куда делись эти деньги, то им придется за все заплатить. При этом, по словам Трампа, США выделили Украине 350 млрд долларов

«Но где эти деньги? Куда они идут? Я не видел никакой бухгалтерии? Я просто хочу мира», — заключил Трамп.

В целом, Трамп не сказал ничего нового. Это просто более злое и резкое изложение того, что новый шеф Пентагона обозначил, как «инвестиционные отношения с Украиной».