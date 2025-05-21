Власть отыгрывает сценарий демонтажа Украины – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
21.05.2025 11:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Сильнее остальных Украину пытается уничтожить правящий режим.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сильнее остальных Украину пытается уничтожить правящий режим. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра...

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«То, что на протяжении шести лет, шести лет, я прошу всех обратить внимание, происходило и происходит с нашим народом, такое впечатление, что просто отыгрывается сценарий.

Сценарий по демонтажу государственности и утилизации народа и освобождению для кого-то или для чего-то земли нашей», – заявил Мосийчук.

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