Власть отыгрывает сценарий демонтажа Украины – Мосийчук

Сильнее остальных Украину пытается уничтожить правящий режим.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что на протяжении шести лет, шести лет, я прошу всех обратить внимание, происходило и происходит с нашим народом, такое впечатление, что просто отыгрывается сценарий.

Сценарий по демонтажу государственности и утилизации народа и освобождению для кого-то или для чего-то земли нашей», – заявил Мосийчук.