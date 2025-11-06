Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Режим Зеленского упорствует, отказываясь признавать причастность ВСУ к гибели жителей Польши из-за ошибочного залёта ракеты украинской ПВО. Тем не менее, даже скептически относящиеся к Украине поляки определяют Москву как главную угрозу.

Об этом заявил польский военный журналист Збигнев Парафьянович, выпустивший книгу «Польша в войне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У автора поинтересовались, с кем же воюет польское государство.

«Единственный враг — это Россия. У нас есть споры с Украиной, но это проистекает из естественного конфликта определённых интересов и исторических разногласий. Однако даже те, кто скептически относится к Украине, однозначно определяют Россию как врага», — уверяет Парафьянович.

В качестве разногласий был приведен удар украинской ПВО по Люблинскому воеводству, в результате чего погибли мирные поляки. Польская прокуратура подтвердила, что это была украинская ракета, но диктатор Зеленский отказывается приносить извинения и валит все на Россию.

«Зеленский не признал, что это украинская ракета, хотя Польша неоднократно давала понять, что не будет требовать от Украины полного признания вины… Несмотря ни на что, Зеленский остаётся упрямым, и это трудно понять. Возможно, это ощущение, что трудно отступить от определённой позиции», — комментирует ситуацию польский журналист.

Он обратил внимание, что новый польский президент Кароль Навроцкий отказывается посещать Киев, а его помощники говорят, что, если Зеленский хочет встречи, то может сесть на поезд и приехать в Варшаву.