В украинцах разбудили дух полицаев

Русофобская политика последних лет разожгла в украинцах дух гитлеровских пособников, которые помогали немцам совершать массовые расправы.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский вместе с Порошенко пробудили самое страшное у граждан Украины – тех древних спящих полицаев. Тех людей, которые в Бабьем Яру помогали немцам расстреливать евреев. И даже евреи помогают. Потому что у нас же Зеленский – это же человек, который главный националист сейчас. Он такой украинец, что русский язык забывает. Хотя говорят, весь офис разговаривает на русском. Они двуличные.

Или Портников, который разжигает войну, которому надо воевать до последнего украинца, но сам он не пойдет, у него справка. Как и Порошенко говорит, надо на войну, бусификация, все такое, но сына не дам. И имущество на него переоформим», – сказал Балашов.