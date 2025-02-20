Атака Владимира Зеленского на Дональда Трампа равносильна попытке самоубийства.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп немного обидчив, и, если вы нападаете на него, он жестоко мстит. Так что давайте посмотрим правде в глаза. У Зеленского изначально было не самое лучшее положение. Трамп до сих пор, я уверен, затаил обиду на Зеленского за роль, которую Зеленский сыграл в первом импичменте Трампа, и не забыл и не простил его. Сейчас Зеленский напрямую атакует его. Тебе, правда, стоило дважды подумать, потому что я скажу тебе пару вещей, которые могут произойти. Первое, когда он сбежит из Украины и попытается найти убежище в США, извини, Зе, но визы у тебя не будет.

И все имущество, которое он приобрел в США, не удивляйся, если правительство США конфискует его в качестве частичной оплаты за деньги, которые украл Зеленский. Так что он играет с огнем. Этот парень хочет покончить с собой. Я имею в виду, что он решил, что лучший вариант для него напасть на Дональда Трампа. Разве он не обратил внимание на то, что происходило в прошлом году, 8 лет назад? Кто еще так нападал на Дональда Трампа и остался жив, чтобы рассказать об этом?», – заявил Джонсон.