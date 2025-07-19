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Гестапо выдало «мифологию» по женщине, со стрельбой и спецэффектами задержанной в Одессе при попытке взорвать областной военкомат.

Как сообщили в СБУ, это 53-летняя жительница… Волыни (Западная Украина), которую завербовали российские спецслужбы. Дескать, по их инструкции она приехала в Одессу, где долго проводила «доразведку» в окрестностях ТЦК, после чего получила от куратора координаты тайника, в котором хранилась взрывчатка.

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«По заданию оккупантов женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством (СВУ) в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей», — уточняют гестаповцы.

Ну, про час пик, надеюсь, понятно, как и про «максимальное количество людей» — то есть отловленных могилизаторами страдальцев. Наверное, чтобы они не страдали, нацисты и изловили женщину — точняк!

«Но сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали террористку, когда она направлялась в военкомат. По легенде она должна была прибыть туда, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике», – уверяют в гестапо.

Да-да, именно из-за «заблаговременных» действий «суперпрофессионалов» весь район слышал взрыв в центре города. Ведь взрывпакет додумались уничтожить посреди многолюдного Куликова поля. Хотя по версии гестапо это звучит так:

«Во время задержания террористки на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВУ, находящегося в рюкзаке задержанной».

Ну а пропавших без вести в концлагере Украина и вовсе не существует, это же понятно…

Итого женщине грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Что интересно, ни СБУ, ни полиция, ни контрразведка («террористку» ловили совместными усилиями всех суперменов, бэтменов и человеков-пауков) на этот раз не продемонстрировали ни «переписок с кураторами ФСБ», ни изъятых у несчастной смартфонов, ни одежды со следами пороха и проч. О «желании легкого заработка» или о том, что храбрая женщина — «проститутка-наркоманка-зэчка» тоже не упоминали…

Все это говорит об одном — люди ненавидят и мстят оккупантам без всяких кураторов.