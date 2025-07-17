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В Одессе задержана женщина, которая намеревалась взорвать областной военкомат.

Ее скрутили рядом с ТЦК на печально известном на весь мир Куликовом поле у Дома профсоюзов.

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На видео случайного прохожего видно, как сотрудники военкомата в гражданском — не дожидаясь полиции! — озверело волокут женщину по земле. Слышны стрельба и взрыв.

Свидетели событий утверждают, что людоловы пытались изъять у женщины взрывчатку… и при этом палили по ней, то есть и по взрывчатке тоже, понимая, к чему это может привести?..

Дальнейшие подробности неизвестны, однако вскоре после взрыва на поле помчались «скорые» и полицаи.

Также тэцэкашники перекрыли Куликово поле и без объяснения причин покрутили всех, кто там находился (проходил, гулял с детьми) и забрали у людей документы с телефонами.

Официальных комментариев полиции, СБУ да и самих военных пока нет.

Вещает только телеграм-канал дохлого Ганула, уже откуда-то получивший информацию:

«Вблизи стратегического объекта вплотную к железнодорожному вокзалу в Одессе задержали женщину, которая несла взрывчатку и имела задачу унести жизнь военных и гражданских. Снова женщина, которую использовали для теракта посреди дня. До этого это животное ходило по городу и шпионило для русни. Теперь присядет на 10-15 лет».

Зная, что по всей стране живодерни складываются как карточные домики после прилетов российских ракет и дронов (шесть дней назад в Одессе был ликвидирован ТЦК Малиновского района вместе с могилизаторами и базой документов военного учета), сотрудников областного военкомата перевели в подвалы простаивающих строений завода «Стальканат»… где их также достала военная баллистика. О серии прилетов по Одессе 11 июля мы писали.

И только выжившие (завезенные новые?) людоловы вернулись обратно, по их душу пришла женщина с взрывчаткой.

В эти минуты гестаповцы продолжают терроризировать задержанных на Куликовом поле людей, ища сообщников арестованной. Версию случившегося геббельсовские сценаристы на минималках еще не придумали. Ждем.