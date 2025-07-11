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В результате атаки дронов в Одессе разрушено здание ТЦК Малиновского района на улице Заньковецкой.

Об этом сразу же, после прилетов (их было несколько в одну точку), сообщили очевидцы.

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Тогда как официальная пропаганда молчит, прячась за бюрократией:

«Повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили. Сейчас известно о восьми пострадавших».

Однако застенки военкомата узнаваемы по фото и видео, а «поврежденная гражданская инфраструктура», расположенная вокруг него, лишь подтверждает очевидное — ПВО палила как не в себя.

Пострадала даже конюшня, ранены и погибли лошади. Об этом сейчас и сокрушаются одесситы. А попаданиям в «дом смерти» радуются абсолютно все. Пожар, который виден со все точек города, воспринимается практически как праздничный салют.

Официальной информации о том, сколько в военкомате находилось военных, нет. По данным паблика «Типичная Одесса», «военных там много после прилета, но и до были».

Несколько прилетов пришлось по бывшей территории завода «Стальканат». Как пишет телеграм-канал SHOT, «уничтожено подземное управление ТЦК… Штаб-квартиру командования одесского ТЦК, размещенную в переоборудованных под нужды ВСУ помещениях завода, устроили на двух подземных этажах. В настоящее время эти уровни полностью разрушены, завалены бетонными обломками и перекрытиями».

О том, что ТЦКашников переводят именно туда, еще несколько дней назад писали анонимные пользователи Сети. На самом деле речь идет о Центре предоставления административных услуг, где всегда толпы мирняка, так что прятать живодеров там — само по себе преступление. И, да — этот новый центр с современными бункерами в подвалах, находится именно на «Стальканате».

Паблики распространяют информацию, что на дронах, охотящихся на живодеров, написано «Для ТЦК от местных жителей города Одесса». Только почему-то на мове…

Хотя по-русски упыри все прекрасно понимают, можно и не стараться.

Итого одесское кубло стало уже шестым по счету после Полтавы, Кривого Рога, Кременчуга, Харькова и Запорожья.