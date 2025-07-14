В Киеве начали определять сроки и границы, по которым разойдутся войска России и Украины

Анатолий Лапин.  
14.07.2025 16:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конфликт Украины и России завершится разведением войск и созданием буферной зоны по текущей линии фронта.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт Украины и России завершится разведением войск и созданием буферной зоны по текущей линии...

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Стариков намекнул, что если боевые действия будут продолжаться, то такой линией раздела может стать Днепр.

«Способ такой, линия боевого соприкосновения, надо развести. Развести не разводится, значит, что надо сделать так называемую буферную зону. Это сейчас они проводят, пытаются сделать на Сумском направлении, а конкретно – вот еще и Днепропетровск. Гарантированно… и сказать, что это будет в ближайшее время, в принципе, если война будет продолжаться, как боевые действия, то возможно это будет.

Но если уже будет третий раунд и начнутся политические переговоры, они остановятся на административных границах Днепропетровской области. Если война дальше будет продолжаться, возможно, что будет сделана буферная зона. До какой территории? Я, говорить честно, не буду. Но военные это прекрасно понимают», – рассуждал Стариков.

При этом политолог Андрей Золотарев высмеял заявления о том, что якобы финал конфликта произойдет в 2035-м году – такой прогноз ранее давал экс-министр обороны Украины Алексей Резников.

«Где эти финальные бои будут? В Закарпатье или где-то в Донбассе? 10 лет, такой возможности выдержать – посмотрите, у нас расходы на государство, на социальные обязательства, плюс война, они не покрывают и 50% доходов. Скажите, какая страна готова 10 лет финансировать войну и содержать государство? Ни много, ни мало, речь идет о 40-50 миллиардах долларов в год», – заявил Золотарев в эфире видеоблога «ПолитЭксперт».

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