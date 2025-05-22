Уже к концу года США полностью порвут с Украиной – майор-ВСУшник
США будут постепенно выходить из всех процессов, связанных с Украиной, и пытаться договариваться с Россией.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Риторика Трампа заключается в том, что США бессодержательно готовы договариваться о возможных договоренностях. Нам нужно забыть о США, что они будут участвовать во всем. Тем более, Трамп планирует, внимание, депортировать 200 тысяч украинцев из США.
Я вам хочу сказать больше. Как только закончится та помощь, которая была согласована при президенте Байдене, фактически Америка перестанет нам оказывать любую помощь.
Мало того, я даже думаю, что где-то примерно в конце года они вообще отморозятся и вообще выйдут из любых процессов, связанных с Украиной», – сказал Лапин.
«Тем не менее, Трамп будет продолжать думать, как вместе с Путиным дальше зарабатывать деньги. После этого телефонного звонка Трамп будет говорить, что сейчас мы не будем вводить санкции, потому что мы должны подготовить встречу с Путиным, или придумает ещё какую-то фигню», – жаловался он.
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