Ураган ударил по Западной Украине, погрузив регион в энергетический коллапс
На Западной Украине без света сотни населенных пунктов.
В этот раз причиной стали не российские удары по объектам энергетики, а непогода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По состоянию на 07:00 8 июля по информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дожди) обесточен 701 населенный пункт (Винницкая – 66, Львовская – 206, Волынская – 172, Тернопольская – 66, Закарпатская – 133, Ивано-Франковская – 63 и Ровенская – 61)», – сообщила украинская Госслужба по ЧС.
В Ужгороде, пишет бывший таможенник, а ныне блогер и журналист Виталий Глагола, молния попала в деревянный дом, после чего тот загорелся.
Львовский мэр Андрей Садовой отчитался, что в городе повалены десятки деревьев и зафиксировано восемь замыканий электросети.
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