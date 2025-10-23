Укро-депутат: Мы знаем, как превратить «нет» Трампа в «да» по «Томагавкам»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина все равно получит американские ракеты средней дальности «Томагавк», как получила самолеты и танки, но проблема в том, что решение запаздывает.

Об этом в эфире Times Radio заявила депутат Верховной рады Украины Кира Рудик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

