Укро-депутат: Мы знаем, как превратить «нет» Трампа в «да» по «Томагавкам»
Украина все равно получит американские ракеты средней дальности «Томагавк», как получила самолеты и танки, но проблема в том, что решение запаздывает.
Об этом в эфире Times Radio заявила депутат Верховной рады Украины Кира Рудик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы думаем, что в какой-то момент он (президент США, – авт.) это сделает, но для нас может быть уже слишком поздно, и это расстраивает.
Помните, мы говорили с самого начала полномасштабного вторжения? Мы столько раз слышали слово «нет» от многих наших партнеров. Мы слышали «нет» насчет ракетных комплексов «Патриот», насчет танков. Мы столько раз слышали «нет» насчет истребителей и ракет большой дальности.
Так что сейчас, когда мы узнали о «Томагавках», мы понимаем, что это только начало разговора. Нам нужно больше работать, нам нужно искать разные пути, разные подходы, потому что мы знаем, как превратить «нет» в «да», особенно сейчас, когда Путин усиливает свою войну», – заявила Рудик.
