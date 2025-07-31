Украинский народ слишком разобщён, чтобы подняться против беспредела ТЦК

Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль будет вслед за своим предшественником хвалить и оправдывать работу ТЦК, которая стала личной гвардией Зеленского.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр обороны – это представитель исполнительной системы власти. Его посадили в кресло, сказали, у нас есть каста неприкосновенных, это ТЦК, которые выполняют свою работу, которые являются гвардией Зеленского.

Если что-то пойдет не так, они глотку перережут за Зеленского, потому что они понимают, что они связаны круговой порукой, и если конец Зеленскому, то конец и им. И сказали, что их необходимо всячески хвалить.

И Шмыгаль в данной ситуации как раз и старается. В рамках тех директив, которые спущены ему из офиса президента», – сказал Бондаренко.