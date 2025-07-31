Украинский народ слишком разобщён, чтобы подняться против беспредела ТЦК

Вадим Москаленко.  
31.07.2025 17:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль будет вслед за своим предшественником хвалить и оправдывать работу ТЦК, которая стала личной гвардией Зеленского.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль будет вслед за своим предшественником хвалить и оправдывать...

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«Министр обороны – это представитель исполнительной системы власти. Его посадили в кресло, сказали, у нас есть каста неприкосновенных, это ТЦК, которые выполняют свою работу, которые являются гвардией Зеленского.

Если что-то пойдет не так, они глотку перережут за Зеленского, потому что они понимают, что они связаны круговой порукой, и если конец Зеленскому, то конец и им. И сказали, что их необходимо всячески хвалить.

И Шмыгаль в данной ситуации как раз и старается. В рамках тех директив, которые спущены ему из офиса президента», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что украинский народ, при всей своей ненависти к ТЦК, не может объединиться.

«Потому что украинский народ как единая целостность отсутствует. Есть миллионы индивидов, которые между собой не связаны. И власть делает все возможное для того, чтобы эти миллионы оставались миллионами единиц, а не единым целым», – подытожил эксперт.

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