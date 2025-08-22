Украинский генерал: Распиаренная ракета «Фламинго» оказалась копией гитлеровской ФАУ-1

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С украинской дальнобойной ракетой «Фламинго», которая способна бить на три тысячи километров, – больше пиара, чем реальных проблем для России.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хорошее название и очень хорошо было подано, и информация как раз во время президентского визита в США. И определенное сообщество это восприняло как супер что-то там. И это очередной пример, что касается вундерваффе», – считает генерал.

По его словам, специалисты скептически относятся к озвученным объемам производства ракет и заявленным характеристикам.

«Во-вторых, если вы посмотрите на габариты этой ракеты и изобразите, то скажу честно: больше всего рад этой идее Вернер фон Браун, потому что это практически полная копия ФАУ-1, которую немцы использовали для массовой бомбардировки Лондона», – добавил гость эфира.

Он сомневается и в точности этой ракеты.