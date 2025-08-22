Украинский генерал: Распиаренная ракета «Фламинго» оказалась копией гитлеровской ФАУ-1

С украинской дальнобойной ракетой «Фламинго», которая способна бить на три тысячи километров, – больше пиара, чем реальных проблем для России.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хорошее название и очень хорошо было подано, и информация как раз во время президентского визита в США. И определенное сообщество это восприняло как супер что-то там. И это очередной пример, что касается вундерваффе», – считает генерал.

По его словам, специалисты скептически относятся к озвученным объемам производства ракет и заявленным характеристикам.

«Во-вторых, если вы посмотрите на габариты этой ракеты и изобразите, то скажу честно: больше всего рад этой идее Вернер фон Браун, потому что это практически полная копия ФАУ-1, которую немцы использовали для массовой бомбардировки Лондона», – добавил гость эфира.

Он сомневается и в точности этой ракеты.

«Для подогрева своей значимости очень круто. Что касается реальных технических способностей и массового производства ракет, то я задам вопрос: «Уважаемый господин президент, а предыдущие три тысячи  ракет, которые вы обещали в течение 2025 года – уже готовы? Они уже обеспечиваются нужным количеством пусковых установок, обученных экипажей?».

Вопрос о ракетах – это вопрос о морковке, которую на палке держат перед мордой ослика. Осел радостно бежит за морковкой. В информационном поле это, возможно, играет, но потом будет разочарование. Как в свое время было разочарование, что касается кофе в Ялте и что касается заявлений представителей того же ГУР, что у русских закончились ракеты. Мы это уже проходили. Общество просто теряет доверие. Зачем врать? И если вы хотите производить ракеты, то производите, но не надо об этом говорить», – резюмировал Кривонос.

