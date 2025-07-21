Украинские гестапо и «антикоррупционеры» сцепились в смертельной схватке

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На Украине разгорелся конфликт между правоохранительными ведомствами, одни из которых подконтрольны Западу, другие – действующему режиму.

Так, сегодня СБУ нанесла удар по Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Был задержан один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, который координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях.

СБУ избрало беспроигрышную в нынешней Украине тактику обвинений в связях с «агрессором». Утверждается, что его отец – гражданин РФ, а сын якобы «помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ».

«Также проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности, о запланированных следственных действиях. По данным следствия, этот чиновник Бюро был в тесном контакте с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами России и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, о чем будет сообщено отдельно», – фактически обвиняет чиновника в измене СБУ.

А вот его мать, продолжает охранка, живет в Киеве, но якобы получает пенсию в ДНР и оставляет пророссийские комментарии в соцсетях.

Чтобы еще сильнее привязать Магамедрасулова к РФ, СБУ сегодня сообщила о выдвижении обвинений упомянутому Христенко («завербован ФСБ») по статье «Госизмена».

Кроме Магамедрасулова, атакован еще один из начальников подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, «с которым Христенко находится в тесном контакте».

«Служба безопасности проводит комплексные меры по установлению всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро», – добавил в СБУ.

Как видим, одно из ведущих антикоррупционных ведомств Украины фактически обвиняется в работе на Россию.

При этом надо помнить, режим Зеленского имеет минимальное влияние на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), создававшихся под патронатом американцев для контроля украинских политиков, которых таким образом подвешивали на крючок.

И не случайно СБУ, тотально подконтрольная Зеленскому, пришла с обысками и в САП.

«Сегодня утром Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке. Указанные меры могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются НАБУ и САП», – возмущаются в САП.

Поскольку оба органа создавались под кураторством США, то возникает закономерный вопрос: как режим осмелился пойти против НАБУ и САП, фактически кусая кормящую руку? Пока окончательного ответа на этот вопрос нет. Но здесь надо помнить, что оба органа заработали при администрации Байдена. И вполне вероятно, что на такие действия Зеленский получил отмашку из Вашингтона, где сегодня у власти яростные оппоненты прежней администрации.

Кроме того, в антикоррупционных структурах, надо полагать, тем более при помощи западных спецслужб, собран на действующую власть серьезный компромат, к которому пытается получить доступ Зе-режим. Так что этот аспект играет не последнюю роль в межведомственной грызне.