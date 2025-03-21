Украинские дроны попытались атаковать военный аэродром

Олег Кравцов.  
21.03.2025 09:55
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Десятки украинских дронов минувшей ночью атаковали российскую территорию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Минобороны РФ.

Десятки украинских дронов минувшей ночью атаковали российскую территорию Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает...

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 34 БпЛА – над территорией Волгоградской области, четыре БпЛА – над территорией Ростовской области, четыре БпЛА – над территорией Курской области, один БпЛА – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Утром МО уточнило, что еще четыре дрона сбито в Крыму.

Специализирующийся на происшествиях тг-канал MASH пишет, что в Волгоградской области имела место попытка атаковать военный аэродром Мариновка.

«Со слов местных, они слышали около 5-6 взрывов в Калачевском районе», – добавляет паблик.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что дроны атаковали Калачевский район, где находится Мариновка.

«Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА. Пострадавших нет. Зафиксированы незначительные повреждения обломками БПЛА хозяйственных объектов одного частного домовладения», – отметил Бочаров.

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