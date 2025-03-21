Украинские дроны попытались атаковать военный аэродром

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Десятки украинских дронов минувшей ночью атаковали российскую территорию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Минобороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 34 БпЛА – над территорией Волгоградской области, четыре БпЛА – над территорией Ростовской области, четыре БпЛА – над территорией Курской области, один БпЛА – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Утром МО уточнило, что еще четыре дрона сбито в Крыму.

Специализирующийся на происшествиях тг-канал MASH пишет, что в Волгоградской области имела место попытка атаковать военный аэродром Мариновка.

«Со слов местных, они слышали около 5-6 взрывов в Калачевском районе», – добавляет паблик.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что дроны атаковали Калачевский район, где находится Мариновка.